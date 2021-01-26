Дослідники з Німеччини прийшли до несподіваного висновку. Вони довели, що солодка на смак їжа не підвищує, а іноді знижує апетит.
Читайте такожУ ВООЗ дали поради, як харчуватися під час пандемії коронавірусуСолодощі популярні в різних країнах, наприклад в Німеччині кожна людина з'їдає по 34 кг цукру в рік. Він важливий для здоров'я, і від кількості цукру в раціоні залежить маса тіла. Але наука мало що знає про властивості продукту, що впливають на його вживання з їжею незалежно від калорійності. І ось тепер ця прогалина була заповнена дослідниками інституту біології харчових систем імені Лейбніца в Мюнхені, передає medikforum з посиланням на scitechdaily.com.
Вони здійснили дослідження з використанням двох типів цукру. 27 чоловіків від 18 до 45 років отримували десятивідсотковий розчин глюкози або сахарози, або розчин цукру з додаванням лактизолу. Ця речовина зв'язується з рецепторами солодкого і знижує відчуття солодкого. Незважаючи на різні типи цукру всі розчини з лактизолом або без нього мали однакову кількість калорій.
Через дві години після вживання кожного з розчинів учасники могли їсти стільки, скільки вони хотіли. Виявилося, що після прийому розчину сахарози з лактизолом у добровольців відзначалося підвищене споживання енергії після сніданку на 13%, тобто вони з'їдали на 100 кілокалорій більше, ніж після цукру без лактизола. Отже, глюкоза або сахароза по-різному регулюють ситість і споживання енергії через рецептори солодкого, як вважають автори дослідження. Це дозволяє зробити припущення про здатність солодкого смаку зменшувати апетит.
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