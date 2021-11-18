Кілька персональних захисних і соціальних заходів, включаючи миття рук, носіння маски і дотримання дистанції, приводять до зниження захворюваності на COVID-19.

В рамках першого глобального дослідження було встановлено, що маски є найефективнішим заходом для захисту громадського здоров'я від COVID-19.

Їх використання знижує поширення захворювання на 53%. Як зазначають автори дослідження, яке проводилося вченими Університету Монаша (Австралія), Університету Единбурга (Великобританія) і Чжецзянського університету (Китай), вакцини від коронавірусу надійні і ефективні в порятунку життів людей. Однак більшість з них не дають 100-відсоткового захисту.

Крім того, в більшості країн світу вакцинацією не охоплено все населення, і поки невідомо, чи запобігають вакцини передачі від заражених людей здоровим нових штамів коронавірусу.

Проведений вченими аналіз понад 30 досліджень в різних країнах світу показав, що кілька персональних захисних і соціальних заходів, включаючи миття рук, носіння маски і дотримання соціальної дистанції, приводять до зниження захворюваності на COVID-19.

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При цьому саме носіння маски є в переліку найефективнішим заходом, знижуючи захворюваність на 53%. Дотримання дистанції забезпечує 25-відсоткове зниження. Автори дослідження закликали зробити носіння масок в громадських місцях обов'язковим заходом, в той час як у багатьох країнах ця вимога була або скасована, або пом'якшена, передає kommersant з посиланням на медичний журнал The BMJ.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Ірина Погоріла