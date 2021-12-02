Більше 500 акаунтів, що поширювали фейки, були видалені.

Материнська компанія Facebook і Instagram Meta виявила і видалила понад 500 акаунтів з Китаю, які поширювали неправдиву інформацію про коронавирус.

Компанія отримала скарги на повідомлення про фейкового швейцарського біолога, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Meta. Зокрема, були видалені 524 акаунти в Facebook, 20 сторінок, чотири групи і 86 акаунтів в Instagram. Всі вони були пов'язані з китайською мережею онлайн-дезінформації. Вона була спрямована на англомовну аудиторію в США і Великобританії, а також на китайськомовну аудиторію в Тайвані, Гонконзі і Тибеті.

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Акаунти просували твердження фейкового швейцарського біолога на ім'я "Вілсон Едвардс". Він нібито каже, що США втручаються в спроби з'ясувати походження COVID-19. Коментарі Едвардса набули широкого поширення в державних ЗМІ Китаю.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня в Україні з'явився новий фейк, який стосується вакцинації від коронавірусу. Хтось придумав, що у вакцинованих людей коронавірус в організмі менше мутує, написав у Telegram головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький. Медик зазначив, що "фейковізація" невпинно триває.

Автор: Ірина Погоріла