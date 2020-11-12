Хантавіруси — це сімейство вірусів, які поширюються, в основному, гризунами.

Німецькі лікарі з берлінської клініки «Шаріте» підтвердили перше інфікування хантавірусом у країні.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби закладу.

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Хворою виявилась мешканка Нижньої Саксонії, яку терміново госпіталізували з нирковою недостатністю. Додаткові дослідження підтвердили інфікування дівчини хантавірусом.

Лікарі наголошують, що це перше зафіксоване зараження людини безпосередньо у Німеччині, а не так званий «завезений» з-за кордону випадок.

На думку фахівців, вірус міг перейти до пацієнтки від домашнього щура. Справжнім джерелом поширення могли стати корабельні пацюки, які дісталися берегів Європи на суднах з Азії.

Нині пацієнтці надано інтенсивну терапію. Проте на який саме вид хантавірусу вона захворіла – медики не знають.

Хантавірус — що це таке

Хантавіруси — це сімейство вірусів, які поширюються, в основному, гризунами. Деякі з видів хантавірусів можуть викликати серйозні проблеми з легенями, наприклад, наповнення їх рідиною.

Інші ж різновиди цього вірусу викликають геморагічну лихоманку і нирковий синдром.

Симптоми хантавірусу

Зараження хантавірусами викликає симптоми, схожі на грип, серед них:

втома;

лихоманка;

біль у м'язах;

запаморочення;

нудота та навіть блювота;

іноді — утруднене дихання.

Але є й нехарактерні для грипу симптоми: легені швидко наповнюються рідиною, що загрожує летальним результатом.

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Автор: Яна Ставська