Німецькі лікарі з берлінської клініки «Шаріте» підтвердили перше інфікування хантавірусом у країні.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби закладу.
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Хворою виявилась мешканка Нижньої Саксонії, яку терміново госпіталізували з нирковою недостатністю. Додаткові дослідження підтвердили інфікування дівчини хантавірусом.
Лікарі наголошують, що це перше зафіксоване зараження людини безпосередньо у Німеччині, а не так званий «завезений» з-за кордону випадок.
На думку фахівців, вірус міг перейти до пацієнтки від домашнього щура. Справжнім джерелом поширення могли стати корабельні пацюки, які дісталися берегів Європи на суднах з Азії.
Нині пацієнтці надано інтенсивну терапію. Проте на який саме вид хантавірусу вона захворіла – медики не знають.
Хантавірус — що це таке
Хантавіруси — це сімейство вірусів, які поширюються, в основному, гризунами. Деякі з видів хантавірусів можуть викликати серйозні проблеми з легенями, наприклад, наповнення їх рідиною.
Інші ж різновиди цього вірусу викликають геморагічну лихоманку і нирковий синдром.
Симптоми хантавірусу
Зараження хантавірусами викликає симптоми, схожі на грип, серед них:
- втома;
- лихоманка;
- біль у м'язах;
- запаморочення;
- нудота та навіть блювота;
- іноді — утруднене дихання.
Але є й нехарактерні для грипу симптоми: легені швидко наповнюються рідиною, що загрожує летальним результатом.
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