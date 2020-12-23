Вчені стверджую, що вакцини проти коронавірусу будуть працювати протягом тривалого періоду, а не кількох місяців.

У людей, які перехворіли на коронавірус, а також у вакцинованих від COVID-19, в організмі виробляється довгостроковий клітинний імунітет проти вірусу.

Цей імунітет тримається не менше восьми місяців, як стверджують у своєму дослідженні австралійські імунологи. Про це пише "Ліга.Новости" з посиланням на дані журналу Science Immunology.

Імунітет проти коронавірусу: як проходили дослідження

Вчені розповіли, що в організмі людини так звані B-клітини пам'яті імунітету "запам'ятовують" SARS-CoV-2. Коли ж вірус з'являється в організмі після того, як людина вже перехворіла або була щеплена від нього, організм оперативно запускає каскад імунних відповідей, швидко виробляючи нейтралізуючі вірус антитіла.

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Дану теорію перевірили на 25 перехворілих ковідом, у яких взяли 36 зразків крові, починаючи з четвертого по 242-й день після появи симптомів. Титри антитіл очікувано знижувалися вже через три тижні після прояву хвороби. При це у всіх протягом восьми місяців після виявлення симптомів "стабільно були присутні" B-лімфоцити пам'яті.

Також вчені стверджую, що вакцини проти коронавірусу будуть працювати протягом тривалого періоду, а не кілька місяців, як припускали раніше.

"Ми вважаємо, що встановлення системної імунної пам'яті буде запобігати важкому системному COVID-19, а повторне інфікування може бути обмежене легкою або безсимптомною інфекцією верхніх дихальних шляхів", – підкреслили вчені.

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Автор: УНІАН