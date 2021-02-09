У дітей, матері яких пили каву під час вагітності, були виявлені структурні зміни в мозку.

Нове дослідження Медичного центру Університету Рочестера показало небезпеку вживання кофеїну під час вагітності.

Читайте такожВчені з'ясували, що навіть одна чашка кави на день під час вагітності небезпечнаЗокрема, вчені встановили, що він може змінювати важливі мозкові процеси плоду, що виливається в поведінкові проблеми в більш пізньому віці.

В рамках дослідження аналізувалися знімки мозку дітей у віці 9-10 років. У дітей, матері яких пили каву під час вагітності, були виявлені структурні зміни в мозку.

"Мова йде про невеликий ефект, який не призведе до катастрофи. Однак мінімальні, але при цьому помітні проблеми з поведінкою можуть виникати", - розповідає доктор Джон Фокс, один з головних авторів дослідження, передає medikforum.

В рамках аналізу використовувалися скани мозку понад 9 тис. учасників. Вчені звернули увагу на те, як сліди білої речовини, що формують зв'язки між сферами мозку, змінювалися, якщо матері дітей споживали кофеїн під час вагітності.

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Автор: УНІАН