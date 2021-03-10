Однією з найбільших переваг лляного насіння є високий вміст рослинних кислот Омега-3.

Лляне насіння є крихітними, але потужними джерелом здоров'я. Багато століть людство використовує його не тільки як різновид їжі, але і в лікарських цілях.

Читайте такожЛікувальні властивості волоських горіхівЗміцнення травлення. У раціоні більшості з нас не вистачає клітковини. Середньостатистична доросла людина отримує всього 15 г харчових волокон на день, але рекомендується 25 г для жінок і 38 г для чоловіків. У двох столових ложках подрібненого лляного насіння 16% добової потреби в клітковині для жінок і 11% для чоловіків. Волокна зміцнюють травлення і запобігають запорам, а також борються зі здуттям живота.

Схуднення. Лляне насіння багате розчинною клітковиною, яка викликає тривале відчуття ситості. А чим більш ситою відчуває себе людина, тим нижча ймовірність переїдання. У 2017 році мета-аналіз досліджень показав, що лляне насіння допомагає з втратою ваги, особливо у дуже повних людей, повідомляє medikforum з посиланням на eatingwell.com.

Здоров'я серця. Однією з найбільших переваг лляного насіння є високий вміст рослинних кислот Омега-3. Організм людини не здатний виробляти їх самостійно, тому потрібно налягати не тільки на жирну рибу, але і на насіння. Воно зміцнює здоров'я серця і знижують ризик інфарктів та інсультів.

Зниження рівня холестерину. Безумовно, насіння льону не замінить ліки з категорії статинів, що скорочують показники "поганого" холестерину. Але відразу кілька досліджень показали, що це насіння корисне для людей, які страждають на атеросклероз. Розчинна клітковина пов'язує холестерин і як би виштовхує його з організму.

Боротьба з гіпертонією. Лляне насіння зменшує артеріальний тиск. Такого висновку дійшли вчені в ході шестимісячного дослідження за участю 110 гіпертоніків. 30 г меленого лляного насіння в день дозволяли зменшити артеріальний тиск.

Боротьба з раком. У насінні льону містяться антиоксиданти, що борються з вільними радикалами. А ці молекули кисню можуть стати причиною розвитку злоякісних новоутворень.

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Автор: Ірина Погоріла