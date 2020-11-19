Найстрімкіший приріст нових випадків спостерігався в Австрії.

За минулий тиждень 46% з чотирьох мільйонів всіх заражень коронавірусом у світі припали на країни Європи.

Про це заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я, передає РБК-Україна.

На європейський континент припадає найбільше число виявлених заражень, ніж на будь-який інший. Утім, загальна кількість випадків у Європі зменшилася на 10% у порівнянні з показниками попереднього тижня - причиною тому стало посилення карантину.

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Найстрімкіший приріст нових випадків спостерігався в Австрії - нових заражень виявили на 30% більше, ніж на попередньому тижні.

Бельгія зараз має найбільшу кількість смертей від коронавірусу на душу населення - 129 загиблих на 100 тисяч населення.

Коронавірус у світі: новини

Станом на ранок 19 листопада загальна кількість випадків заражень коронавірусною інфекцією в світі перевищило 56,2 мільйона осіб.

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Автор: УНІАН