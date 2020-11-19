За минулий тиждень 46% з чотирьох мільйонів всіх заражень коронавірусом у світі припали на країни Європи.
Про це заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я, передає РБК-Україна.
На європейський континент припадає найбільше число виявлених заражень, ніж на будь-який інший. Утім, загальна кількість випадків у Європі зменшилася на 10% у порівнянні з показниками попереднього тижня - причиною тому стало посилення карантину.
Читайте такожВООЗ: жодна вакцина проти СOVID-19 у світі поки не пройшла остаточну реєстрацію
Найстрімкіший приріст нових випадків спостерігався в Австрії - нових заражень виявили на 30% більше, ніж на попередньому тижні.
Бельгія зараз має найбільшу кількість смертей від коронавірусу на душу населення - 129 загиблих на 100 тисяч населення.
Коронавірус у світі: новини
Станом на ранок 19 листопада загальна кількість випадків заражень коронавірусною інфекцією в світі перевищило 56,2 мільйона осіб.
Коронавірус: важливо знати кожному
- Симптоми коронавірусу по днях, перебіг хвороби
- Чи хворіють діти на коронавірус, які при цьому в них симптоми
- Яка температура тіла найчастіше при коронавірусі
- Симптом запалення легенів при коронавірусі
- Зник нюх - вірний симптом коронавірусу
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram