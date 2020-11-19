У трійку найбільш уражених пандемією коронавірусу країн входять США, Індія і Бразилія.

Станом на ранок, 19 листопада, загальна кількість випадків заражень коронавірусною інфекцією в світі перевищила 56,2 мільйона осіб.

Про це свідчать дані карти поширення вірусу при університеті імені Джона Гопкінса.

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Так, з початку пандемії зафіксовано 56202247 лабораторно підтверджених випадків захворювання COVID-19. З них 1349339 осіб померли, а 36146875-одужали.

У трійку найбільш уражених пандемією коронавірусу країн входять США (11527440 випадків), Індія (8912907) і Бразилія (5945849).

Очолюють сумну статистику смертності США - там зареєстровано 250485 померлих від COVID-19. На другому місці знаходиться Бразилія (167455), на третьому – Індія (131578).

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Автор: УНІАН