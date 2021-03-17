Виявилося, що одна з мутацій в шипах коронавірусу робить його більш небезпечним для людей.

Єдина мутація може пояснити, чому варіант коронавірсу, який був виявлений у Великій Британії, так швидко поширився в королівстві і по всьому світі.

В кінці 2020 року дослідники виявили в південно-східній Англії штам SARS-CoV-2, який назвали B.1.1.7. Тепер саме на цей варіант коронавірусу припадають майже всі випадки захворювання на COVID-19 в країні. Також, як пише Nature, мутований варіант швидко поширюється в Європі, Північній Америці й інших куточках світу.

Читайте такожУ Франції виявили новий вид коронавірусу, який не бачать ПЛР-тестиB.1.1.7 містить 8 змін у білках шипів, які допомагають вірусу проникати в людські клітини. Однак, досі було не відомо, яка з них відповідальна за те, що мутована версія інфекції більш заразна, ніж попередня.

Щоб з'ясувати це, вчені Пі-Йон Ші і Скотт Вівер з Медичного підрозділу Університету Техасу в Галвстоні виростили низку штамів SARS-CoV-2, коден з яких містив одну мутацію B.1.1.7. А також один штам мав усі 8 змін.

Виявилося, що штам коронавірусу з мутацією під назвою N501Y розмножувався у верхніх респіраторних шляхах хом'яків значно швидше. Такий же ефект спостерігався і під час досліджень на клітинах з дихальних шляхів людини. Варіант з цією мутацією в рази швидше передавався від однієї тварини до іншої.

Вчені визнають, що інші мутації теж могли змінити поведінку B.1.1.7. Але вплив N501Y найбільше впливає саме на передачу інфекції. Тому варто пильно стежити за його появою в інших версіях коронавірусу.

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Переклад: Лесь Димань