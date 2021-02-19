Дані з 81 країни свідчать, що шкода від коронавірусу значно більша, ніж від грипу, з яким його дуже часто порівнюють.

Більш ніж 20,5 мільйонів років життя були втрачені через пандемію коронавірусу у 81 країні світу. Про це свідчить нове дослідження, яке викриває помилковість твердження, що жертви COVID-19 померли б все одно, навіть якби не заразилися.

Смерті від коронавірусу часто зневажливо порівнюють з жертвами грипу, який щороку вбиває багато людей старшого віку й тих, хто страждає від інших проблем зі здоров'ям, - пише The Guardian. Але нове дослідження виявило, що COVID-19 завдає значно більшої шкоди. В країнах, які дуже сильно постраждали від пандемії, кількість років життя, втрачених через коронавірус, в 2-9 разів перевищує такі втрати через сезонний грип.

Читайте такожІмунітет до COVID-19 зберігається протягом дев'яти місяців - шведські медикиВтрата років життя - це різниця між віком людини на момент смерті й прогнозованою тривалістю життя в країні. Чоловіки постраждали на багато гірше, ніж жінки. Їхня втрата років життя на 44% вища. Попри те, що люди старшого віку найбільше ризикують померти в багатих країнах, найбільша втрата років життя через COVID-19 була серед групи віком від 55 до 75 років.

Автори дослідження, опублікованого в науковому журналі Scientific Reports, наголошують, що підрахунок смертей може справити неправильне враження про вплив коронавірусу.

"Деякі політичні реакції (або їх відсутність) були пояснені тим аргументом, що COVID-19 вбиває здебільшого тих, кому і без пандемії лишилося жити не довго. Ми хотіли надати оцінку, яка була б відповіддю на такий тип критики", - пояснив Гектор Піфарре і Аролас з Центру дослідження здоров'я і економіки в Університеті Помпеу Фабра.

Його команда вчених виявила, що у Великій Британії через пандемію було втрачено 833874 роки життя. А в середньому на кожного британця припадає 11,4 втрачених років (11,5 років для чоловіків і 10,8 для жінок). В Іспанії пандемія відібрала 572567 років життя, а середній показник на одну особу становить 11,24 роки. В Перу COVID-19 призвів до втрати 764856 років життя (середній показник на особу 20,2 роки).

Читайте також90-річна американка пройшла по снігу 10 кілометрів, щоб отримати вакцину від COVID-19Дослідники розглянули також серцево-судинні захворювання, такі теж відповідальні за передчасну смерть. Виявилося, що такі захворювання відбирають більше років життя, ніж COVID-19. Однак, загальне збільшення кількості смертей в країнах (загальне підвищення смертей у порівнянні з попереднім роком) приховує стрибок жертв серцево-судинних захворювань теж.

"Відмінності між країнами дуже великі. В Бельгії два підходи дали схожі результати. Але в Хорватії, Греції й Південній Кореї підхід з оцінкою додаткових смертей показав, що ми могли недооцінити втрату років життя більш ніж у 12 разів. Більшість цих років належать людям, які повинні були ще довго жити відповідно до прогнозованої тривалості життя", - зауважують автори дослідження.

У своїх висновках вони оцінили більш ніж 1279866 смертей у 81 країні світу, а також дані про тривалість життя в кожній з них. Загалом, розрахунок вчених свідчить, що коронавірус призвів до втрати 20507518 років життя у цих восьми десятках країн. В середньому на одну жертву припадає 16 втрачених років.

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Переклад: Лесь Димань