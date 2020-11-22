У новому плані більше регіонів потраплять під жорсткіші обмеження в рамках багаторівневої системи.

У Великій Британії з 2 грудня припиняють національну ізоляцію від COVID-19 і запроваджують жорсткіші, ніж раніше, регіональні обмеження.

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Як повідомили в офісі британського уряду, прем'єр-міністр Борис Джонсон представить новий зимовий план боротьби з пандемією в понеділок, пише lb.ua із посиланням на Reuters.

У новому плані більше регіонів потраплять під жорсткіші обмеження в рамках багаторівневої системи. У плані також міститимуться карантинні обмеження на час різдвяних свят.

"Прем'єр-міністр і його наукові радники впевнені, що вірус все ще присутній - і без регіональних обмежень він може знову швидко вийти з-під контролю, перш ніж вакцини і масові випробування матимуть ефект. Це поставило б під загрозу прогрес, якого досягла країна, і знову спричинило б надмірний тиск на NHS (Національну службу охорони здоров'я)", - заявила речниця Джонсона.

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На початку листопада Борис Джонсон запровадив у країні жорсткий локдаун на місяць після того, як число випадків зараження і смертей знову почала зростати. Це викликало гостру реакцію бізнесу і деяких членів правлячої політичної партії через економічні наслідки.

У Великій Британії фіксується найбільша в Європі смертність від COVID-19 і найглибший економічний спад серед всіх країн G7. Це викликало різку критику дій Джонсона в зв'язку з пандемією.

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Автор: УНІАН