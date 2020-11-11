Особа, яка носить маску, захищає від вірусів не лише оточуючих, але й себе.
Такі дані містяться в оновлених рекомендаціях з протидії COVID-19, які видали в Центрах США з контролю над захворюваннями (CDC), повідомляє Голос Америки.
Зазначається, що багато наукових досліджень засвідчили користь режиму "загальнообов‘язкового носіння масок".
"Користь для людини збільшується зі зростанням носіння масок загалом", - йдеться в роз‘ясненні.
Раніше в CDC закликали до носіння масок як засобу вберегти оточуючих від зараження.
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У США середня добова кількість заражень на COVID-19 перевищує 100 тис. осіб вже кілька днів поспіль.
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