Експерт розповів про дослідження щодо коронавірусу з тваринами. ВООЗ відомо про зараження вірусом кішок і "в якійсь мірі собак".

Старший експерт лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Франк Конінгс вважає, що коронавірус передався людині не безпосередньо від кажана, а через проміжну тварину або кілька їхніх видів.

Читайте такожУ ВООЗ застерегли від послаблення карантину на Різдво, але визнали мінуси повного локдаунуЗа його словами, добре буде знайти ту версію коронавірусу, яка не адаптувалася до людини. Так можна буде зрозуміти, які зміни у вірусі важливі для зараження людей.

"Є два найбільш ймовірних сценарії. Згідно з першим, вірус перейшов безпосередньо від кажана до людини і швидко або повністю адаптувався. Це можливий, але малоймовірний сценарій. Згідно з другим, більш ймовірним, вірус перескочив від кажана до одного або декількох видів тварин, де у нього була можливість до них адаптуватися, і лише потім він перейшов на людину»,— сказав Конінгс. Його виступ опубліковано в Twitter ВООЗ, передає kommersant.

Експерт розповів про дослідження щодо коронавірусу з тваринами. ВООЗ відомо про зараження вірусом кішок і "в якійсь мірі собак". На його думку, якщо вірус "буде циркулювати серед нас в найближчому майбутньому", то вихованців теж потрібно вакцинувати. "Низка домашніх тварин також схильні до зараження, але не так, як норки... вони не хворіють, вони не можуть легко передати вірус, але вони можуть заразитися", - сказав Конінгс.

На початку листопада влада Данії вимагала знищити всіх норок, що розводяться для отримання хутра, у зв'язку з виявленням у деяких з них особливо стійкої мутації коронавірусу. Популяція норок в Данії становить від 15 млн до 17 млн. Міністр продовольства, сільського господарства і рибальства Данії Могенс Йенсен пізніше визнав помилковим це рішення.

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Автор: УНІАН