Світ продовжує боротьбу з пандемією коронавірусу, яка, зачепила мільйони людей. В Україні число інфікованих поки, на жаль, щодня зростає. Про те, що відбувається в країні та за її межами у зв'язку з поширенням захворювання - читайте нижче.
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Коронавірус у світі: статистика
Станом на ранок 7 січня в усьому світі підтвердилися 87 млн 186 тис. випадків зараження коронавірусом. 1,8 млн випадків виявилися смертельними.
Про це свідчать дані карти поширення вірусу Університету Джона Хопкінса.
Лідери за кількістю заражень:
США - 21,3 млн осіб;
Індія - 10,4 млн осіб;
Бразилія - 7,9 млн осіб;
Росія - 3,2 млн осіб;
Великобританія - 2,8 млн осіб.
Крім цього, найбільше померлих також у США (361 тис.), далі йдуть Бразилія (198 тис.), Індія (150 тис.), Мексика (129 тис.) та Британія (77 тис.).
Коронавірус в Україні: останні дані МОЗ
Сьогодні, 7 січня, на коронавірусну інфекцію COVID-19 захворіли 8997 осіб. Зокрема, захворіли 227 дітей та 385 медпрацівників. Також за добу госпіталізовані 2567 осіб; летальних випадків – 148; одужали – 11316 осіб.
За весь час пандемії в Україні захворіли – 1 млн 099 493 тис. людей; одужали – 773 214 особи; летальних випадків – 19505.
Коронавірус у Києві: статистика
У Києві за добу виявили 731 хворого на коронавірус. 19 людей померли. Усього за період пандемії в столиці 2041 летальних випадки від вірусу. Підтверджених випадків захворювання в Києві на сьогодні вже 116 031.
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