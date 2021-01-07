Третій тиждень поспіль у всьому світі реєструється понад 4 млн новиххворих за сім днів.

У світі 87 млн 186 тис. людей заразилися коронавірусом COVID-19.

Читайте такожВ Італії 90-річна жінка померла після вакцинації від коронавірусу, її смерть розслідуютьПро це свідчать дані Університету Джонса Хопкінса. Зокрема, за добу виявлено понад 735 тис. нових інфікованих. Число летальних випадків досягло 1 млн 883 тис.

Лідерами за кількістю випадків зараження залишаються США (21,3 млн), Індія (10,4 млн), Бразилія (7,9 млн), Росія (3,2 млн) і Великобританія (2,8 млн). Всього випадки зараження зареєстровані в 191 країні.

Найбільша кількість смертей зафіксована в США (361 тис.), Бразилії (198 тис.), Індії (150 тис.), Мексиці (129 тис.) і Британії (77 тис.).

Коронавірус у світі: деталі

Третій тиждень поспіль у всьому світі реєструється понад 4 млн нових інфікованих за сім днів, передає kommersant. Число нових летальних випадків за останній тиждень зросло на 3% і склало 76 тис. Масова вакцинація від коронавірусу почалася у світі в кінці грудня 2020 року.

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Автор: УНІАН