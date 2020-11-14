З початку пандемії у світі 53 320 716 людей інфікувалися коронавірусом. З них 34 402 340 вдалось одужати.
Про це йдеться у ранкових даних мапи поширення вірусу при Університеті імені Джона Гопкінса.
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Найбільше випадків зараження зареєстровано у США – 10 737 335, Індії – 8 728 795, Бразилії – 5 810 652, Франції – 1 915 677, Росії – 1 865 395, Іспанії – 1 458 591, Британії – 1 321 031, Аргентині – 1 296 378, Колумбії – 1 182 697 й Італії – 1 107 303.
Україна опинилася на 18-ій позиції у загальному рейтингу за кількістю хворих.
Водночас найбільше випадків одужання зафіксовано в Індії, Бразилії й США.
1 302 036 людей померли від ускладнень.
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