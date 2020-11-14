Україна – 18-та у світовому рейтингу за кількістю інфікованих.

З початку пандемії у світі 53 320 716 людей інфікувалися коронавірусом. З них 34 402 340 вдалось одужати.

Про це йдеться у ранкових даних мапи поширення вірусу при Університеті імені Джона Гопкінса.

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Найбільше випадків зараження зареєстровано у США – 10 737 335, Індії – 8 728 795, Бразилії – 5 810 652, Франції – 1 915 677, Росії – 1 865 395, Іспанії – 1 458 591, Британії – 1 321 031, Аргентині – 1 296 378, Колумбії – 1 182 697 й Італії – 1 107 303.

Україна опинилася на 18-ій позиції у загальному рейтингу за кількістю хворих.

Водночас найбільше випадків одужання зафіксовано в Індії, Бразилії й США.

1 302 036 людей померли від ускладнень.

Коронавірус: важливо знати кожному

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Автор: УНІАН