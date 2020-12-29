Несертифікований ВООЗ "Спутнік V" доставили, зокрема, в Індію, Грецію, Сербію, ОАЕ та Філіппіни.

Шість тисяч доз російської вакцини «Спутнік V» прибуло в Угорщину, згідно з попередніми домовленостями Будапешта з Москвою.

Про це у Facebook повідомив глава МЗС Петер Сійярто.

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Вакцину завезли через Словаччину, звідти планують транспортувати до Національного центру громадського здоров’я під поліцейським конвоєм.

Зазначається, що в угорських фахівців з’явиться ще одна можливість вирішити, як використати вакцину.

Сійярто наголосив, що «Спутнік V» уже пройшов випробування на 40 тисячах росіян.

Тим часом у Білорусі вже почали кампанію з імунізації населення вакциною росіян.

Несертифікований ВООЗ «Спутнік V» доставили також в Індію, Грецію, Сербію, ОАЕ та Філіппіни.

Російська вакцина від коронавірусу "Супутник-5": що відомо

У Росії в серпні заявили про реєстрацію "першої у світі" вакцини проти COVID-19, її нібито протестували на дочці Путіна.

Москва не надала міжнародній науковій спільноті жодних даних про випробування вакцини, які б підтверджували, що вона безпечна і ефективна проти COVID-19. Третя фаза клінічних випробувань вакцини перед реєстрацією не проводилася.

Водночас міжнародна група дослідників висловила занепокоєння з приводу можливих неточностей у звіті про випробування російської вакцини. У деяких графіках зустрічаються підозрілі повтори, А даних для перевірки результатів недостатньо.

З усім тим росіяни оцінили ефективність своєї спірної вакцини від коронавірусу в 92%.

На початку грудня Путін по відеозв'язку оголосив про плани вже почати масштабну вакцинацію від коронавірусу лікарів і вчителів.

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Автор: УНІАН