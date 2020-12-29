Міністерство охорони здоров'я Білорусі оголосило про початок вакцинації населення російською вакциною проти коронавірусу "Супутник V". Сьогодні прибула перша партія вакцини.
Про це повідомляє прес-служба МОЗ Білорусі.
Читайте такожРосію звинуватили у поширенні фейків про західні вакцини від коронавірусу для своєї продажЯк повідомляється, в Білорусі створена система зберігання вакцини, що дозволяє дотримувати холодовий ланцюг.
"Сьогодні у нас почнеться новий етап - масова вакцинація проти COVID-19. Першими будуть вакциновані медичні працівники, педагоги і ті фахівці, яким через особливості професії доводиться багато контактувати з людьми", - заявив Міністр охорони здоров'я Білорусі Дмитро Піневич.
Таким чином, Білорусь стала першою країною, де починається широка вакцинація населення російською вакциною «Спутник V».
Коронавірус в Білорусі
- Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не планує щепитися від коронавірусу.
- Білорусь має намір розробити свою вакцину від COVID. На її створення може піти близько 5 млн білоруських рублів.
- Всесвітня організація охорони здоров'я закликає носити маски навіть після щеплення від коронавірусу.
Як відомо, Всесвітня організація охорони здоров'я і міністерство охорони здоров'я США поки що насторожено ставляться до російської вакцини, оскільки отримують недостатньо інформації про її склад і технологію виробництва.
Тим часом російську вакцину вже поставили в Венесуелу, також планують поставляти в Індію, Грецію, Сербію, Саудівську Аравію, Філіппіни й ряд інших країн.
Євросоюз поки що не заявляв про можливість придбання російської вакцини.
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