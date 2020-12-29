Білорусь стала першою країною, де починається широка вакцинація населення російською вакциною.

Міністерство охорони здоров'я Білорусі оголосило про початок вакцинації населення російською вакциною проти коронавірусу "Супутник V". Сьогодні прибула перша партія вакцини.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ Білорусі.

Читайте такожРосію звинуватили у поширенні фейків про західні вакцини від коронавірусу для своєї продажЯк повідомляється, в Білорусі створена система зберігання вакцини, що дозволяє дотримувати холодовий ланцюг.

"Сьогодні у нас почнеться новий етап - масова вакцинація проти COVID-19. Першими будуть вакциновані медичні працівники, педагоги і ті фахівці, яким через особливості професії доводиться багато контактувати з людьми", - заявив Міністр охорони здоров'я Білорусі Дмитро Піневич.

Таким чином, Білорусь стала першою країною, де починається широка вакцинація населення російською вакциною «Спутник V».

Коронавірус в Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не планує щепитися від коронавірусу.

Білорусь має намір розробити свою вакцину від COVID. На її створення може піти близько 5 млн білоруських рублів.

Всесвітня організація охорони здоров'я закликає носити маски навіть після щеплення від коронавірусу.

Як відомо, Всесвітня організація охорони здоров'я і міністерство охорони здоров'я США поки що насторожено ставляться до російської вакцини, оскільки отримують недостатньо інформації про її склад і технологію виробництва.

Тим часом російську вакцину вже поставили в Венесуелу, також планують поставляти в Індію, Грецію, Сербію, Саудівську Аравію, Філіппіни й ряд інших країн.

Євросоюз поки що не заявляв про можливість придбання російської вакцини.

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Автор: Тамара Отовська