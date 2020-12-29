У Білорусі стартувала вакцинація населення російським "Супутник V" / фото REUTERS

Міністерство охорони здоров'я Білорусі оголосило про початок вакцинації населення російською вакциною проти коронавірусу "Супутник V". Сьогодні прибула перша партія вакцини.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ Білорусі.

Читайте такожРосію звинуватили у поширенні фейків про західні вакцини від коронавірусу для своєї продажЯк повідомляється, в Білорусі створена система зберігання вакцини, що дозволяє дотримувати холодовий ланцюг.

"Сьогодні у нас почнеться новий етап - масова вакцинація проти COVID-19. Першими будуть вакциновані медичні працівники, педагоги і ті фахівці, яким через особливості професії доводиться багато контактувати з людьми", - заявив Міністр охорони здоров'я Білорусі Дмитро Піневич.

Таким чином, Білорусь стала першою країною, де починається широка вакцинація населення російською вакциною «Спутник V».

Коронавірус в Білорусі

  • Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не планує щепитися від коронавірусу.
  • Білорусь має намір розробити свою вакцину від COVID. На її створення може піти близько 5 млн білоруських рублів.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я закликає носити маски навіть після щеплення від коронавірусу.

  • Як відомо, Всесвітня організація охорони здоров'я і міністерство охорони здоров'я США поки що насторожено ставляться до російської вакцини, оскільки отримують недостатньо інформації про її склад і технологію виробництва.

  • Тим часом російську вакцину вже поставили в Венесуелу, також планують поставляти в Індію, Грецію, Сербію, Саудівську Аравію, Філіппіни й ряд інших країн.

  • Євросоюз поки що не заявляв про можливість придбання російської вакцини.

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Автор: Тамара Отовська