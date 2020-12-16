Найбільше випадків інфікування та смертей зафіксовано в США.

Станом на ранок 16 грудня в усьому світі підтвердилися 73 млн 475 980 тис. випадків зараження коронавірусом. 1 млн 635 427 тис. випадків виявилися смертельними.

Читайте такожNature: Вчені виявили комбінацію ліків, яка допомагає тяжко хворим на COVID-19Про це свідчать дані карти поширення вірусу Університету імені Джона Хопкінса.

Зокрема, найбільше випадків хвороби зафіксовано в США - 16 млн 716 777 тис. На другому місці Індія – 9 млн 932 547 тис., на третьому – Бразилія – 6 млн 970 034 тис; четверте місце – у Росії (2 млн 682 866 тис. ), п'яте - у Франції ( 2 млн 447 406 тис.).

Україна посіла 17 місце в світі за кількістю виявлених випадків - між Перу і Південною Африкою.

Водночас 41 млн 615 682 тис. пацієнти по всьому світу змогли вилікуватися від коронавірусу.

Коронавірус у світі

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Автор: Ірина Погоріла