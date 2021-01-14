У Великій Британії зафіксували рекордний приріст смертності від COVID-19 / фото REUTERS
Упродовж минулої доби у Великобританії було зафіксовано 1564 смерті від COVID-19.
Це найвищий щоденний показник від початку пандемії коронавірусу, пише 13 січня Sky News.
Колишній рекорд був 1325 смертей протягом доби, який зафіксували 8 січня.
Зазначається, що три дні поспіль у Великобританії виявляють приблизно 50 тис. нових випадків захворювання.
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Ситуація з коронавірусом у Великобританії
Великобританія опинилася на п'ятому місці за поширенням COVID-19 у світі: у країні виявлено 3 млн 220 тис. хворих, померло понад 84 тис. осіб.
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