Три дні поспіль у Великобританії виявляють приблизно 50 тис. нових випадків захворювання.

Упродовж минулої доби у Великобританії було зафіксовано 1564 смерті від COVID-19.

Це найвищий щоденний показник від початку пандемії коронавірусу, пише 13 січня Sky News.

Колишній рекорд був 1325 смертей протягом доби, який зафіксували 8 січня.

Зазначається, що три дні поспіль у Великобританії виявляють приблизно 50 тис. нових випадків захворювання.

Ситуація з коронавірусом у Великобританії

Великобританія опинилася на п'ятому місці за поширенням COVID-19 у світі: у країні виявлено 3 млн 220 тис. хворих, померло понад 84 тис. осіб.

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Автор: Олег Давигора