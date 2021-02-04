Препарат подіяв як протизапальне і позитивно вплинув на імунну систему.

У австрійській клініці Клагенфурта протягом трьох тижнів кільком пацієнтам призначали канабідіол (один з як мінімум 113 канабіноїдів, виявлених в коноплі).

Читайте такожУ Німеччині собак навчили знаходити COVID-19 у людській слині (відео)Про це пише НОЖ, з посиланням на Nordbayern.

Спочатку доза була 200 міліграмів на день, але її підвищили до 300.

Препарат подіяв як протизапальне і позитивно вплинув на імунну систему.

"Параметри запалення в крові знижуються, і пацієнти швидше залишають лікарню в порівнянні з контрольною групою. Канабідіол відчутно підтримує імунну систему", - заявив глава відділення інтенсивної терапії Рудольф Лікар.

За його словами, подібний метод тестується і в Ізраїлі.

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Автор: УНІАН