Також у другому і третьому триместрі вагітності підвищується ризик тяжкого перебігу захворювання.

У вагітних жінок вищий шанс важчого протікання коронавірусної хвороби, аніж у невагітних, а також COVID-19 може негативно позначитися на самому плоді.

Про це директор Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ханс Клюге заявив в інтерв'ю "Лента.ру".

"У вагітних жінок з COVID-19 у другому і третьому триместрі ризик розвитку важкого захворювання вищий, аніж у невагітних жінок репродуктивного віку. Крім того, під час COVID-19 зростає ризик мертвонародження і передчасних пологів", — сказав він.

Читайте такожВ ЮНІСЕФ розказали, чи можна вакцинуватися від коронавірусу вагітним і онкохворимВООЗ відносить до групи ризику вагітних жінок у віці від 35 років.

Як вже повідомляв УНІАН, раніше цього року український МОЗ схвалив рекомендації Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики щодо вакцинації. Серед іншого, в документі йдеться про вакцинацію проти COVID-19 вагітних і жінок, які годують дітей грудним молоком.

Також ми писали, що дослідження не виявили будь-яких шкідливих ефектів вакцини від COVID-19 на здоров'я жінки або плоду.

Автор: Станислав Кожемякин