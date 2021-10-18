Наголошується, що цей препарат з сімейства препаратів, які також використовуються для лікування коронавірусу.

В Англії Національна служба охорони здоров'я схвалила препарат - дупілумаб, який є дуже важливим у лікуванні астми. Також, за даними медиків, ці ліки застосовують і в боротьбі з коронавірусом.

Як передає Sky News, Національний інститут охорони здоров'я та передового досвіду (NICE) рекомендував дупілумаб деяким пацієнтам, у яких астма не піддається лікуванню звичайними методами.

Зазначимо, дупілумаб - препарат з сімейства препаратів, які також використовуються для лікування коронавірусу. Також його призначають при важкій екземі і риносинуситі.

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Для отримання рецепта на нові ліки будуть розглядати пацієнтів з важкою астмою другого типу, які перенесли не менше чотирьох важких нападів астми за останній рік і не відповідають критеріям для інших біологічних методів лікування, будуть розглядатися

Як повідомляється, клінічні випробування показали, що дупілумаб знижує частоту виникнення нападів астми. Це дозволяє зменшити майже вдвічі кількість стероїдів для екстреної допомоги в поєднанні зі стандартними інгаляторами.

Однак у цього препарату є і побічні ефекти, такі як запалення і головні болі. Рідше препарат може викликати серйозні алергічні реакції.

Нагадаємо, як писав УНІАН, у США просять дозволити використання таблеток від коронавірусу. Рішення буде ухвалене після того, як вивчать всю інформацію про препарат.

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Автор: Вікторія Гордієнко