Професор Школи системної біології Університету Джорджа Мейсона Анча Баранова повідомила, що у тих, хто перехворів на коронавірус відбувається передчасне старіння організму.
Читайте такожБіолог назвала недолік вакцин від коронавірусуЗа її словами, такі висновки наводяться в опублікованій науковій статті, проте вона не уточнила, про яке дослідження йдеться.
"Я б сказала, що коронавірус наближає нашу старість. Забирає ресурси і наближає старість", - сказала Баранова «РИА Новости». За її словами, в дослідженні наводяться дані про патологію деяких внутрішніх органів у 70% пацієнтів. "Тільки головна патологія була не серцева, а в основному жировий гепатоз (страждає печінка) і жирові переродження тканини підшлункової залози. Зазвичай такі діагнози ставлять в 60 років, а у пост-ковідної групи — вже в 40», - додала вона.
Баранова розповів, що дослідження проводилося в основному на амбулаторних пацієнтах. Патології виявляли навіть у тих, хто перехворів в легкій формі.
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