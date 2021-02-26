Нове дослідження показало, що з 1980 по 2018 роки сигарети з ментолом в США залучили додатково 10 млн курців. Це одна з причин того, чому даний смак почав заборонятися в багатьох країнах світу.
Читайте такожКуріння вейпа підвищує ризик заразитися COVID-19 в сім разів - вчені
Як пише Medikforum, американські науковці опублікували в четвер в журналі Tobacco Control результати дослідження, що виявилося першим в такому ключі. Воно показало, що за 38 років любителями сигарет з ментолом стали додатково 10 млн жителів США.
За розрахунками дослідників, ці сигарети також стали причиною 378 тисяч додаткових смертей і ще 3 млн років життя, втрачених за період в 38 років.
Нагадаємо, що ментолові сигарети розробили в 1926 році, але широку популярність вони знайшли тільки в кінці 1950-х - на початку 1960-х. Продукти з ментолом викликають відчуття холодку в горлі, що дещо знижує рівень подразнень від сигаретного диму. Саме тому молоді люди захоплювалися цими сигаретами, а завзяті курці переходили на їх використання.
У 2009 році в США з'явився законопроект, за яким ментол в сигаретах повинен був бути заборонений. Однак він так і не був реалізований. І ось для того, щоб визначити кількість курців і смертей через ментолові сигарет, дослідники створили імітаційну модель поширення куріння і впливу його на здоров'я. Далі вони екстраполювання ці оцінки за допомогою тієї ж моделі, змінивши лише початкові дані. Модель показала, що б сталося, якби за ці 38 років сигарети з ментолом так і не з'явилися на ринку.
Інші новини на тему
- Стратегія миру в боротьбі з курінням
- CNN: чоловіки частіше гинуть від коронавірусу і на це є причини
- Курці більш вразливі до розвитку важкої форми коронавірусу - ВООЗ
- Лікарі пояснили, як відрізнити симптоми COVID - 19 від синуситу
- Середньостатистичний курець робить 30 спроб кинути палити - онколог про боротьбу з нікотиновою залежністю
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram