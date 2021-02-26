У 2009 році в США з'явився законопроект, за яким ментол в сигаретах повинен був бути заборонений. Однак він так і не був реалізований.

Нове дослідження показало, що з 1980 по 2018 роки сигарети з ментолом в США залучили додатково 10 млн курців. Це одна з причин того, чому даний смак почав заборонятися в багатьох країнах світу.

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Як пише Medikforum, американські науковці опублікували в четвер в журналі Tobacco Control результати дослідження, що виявилося першим в такому ключі. Воно показало, що за 38 років любителями сигарет з ментолом стали додатково 10 млн жителів США.

За розрахунками дослідників, ці сигарети також стали причиною 378 тисяч додаткових смертей і ще 3 млн років життя, втрачених за період в 38 років.

Нагадаємо, що ментолові сигарети розробили в 1926 році, але широку популярність вони знайшли тільки в кінці 1950-х - на початку 1960-х. Продукти з ментолом викликають відчуття холодку в горлі, що дещо знижує рівень подразнень від сигаретного диму. Саме тому молоді люди захоплювалися цими сигаретами, а завзяті курці переходили на їх використання.

У 2009 році в США з'явився законопроект, за яким ментол в сигаретах повинен був бути заборонений. Однак він так і не був реалізований. І ось для того, щоб визначити кількість курців і смертей через ментолові сигарет, дослідники створили імітаційну модель поширення куріння і впливу його на здоров'я. Далі вони екстраполювання ці оцінки за допомогою тієї ж моделі, змінивши лише початкові дані. Модель показала, що б сталося, якби за ці 38 років сигарети з ментолом так і не з'явилися на ринку.

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Автор: УНІАН