З 26 грудня в провінції Онтаріо, де зафіксовано мутований коронавірус, почали діяти жорсткі обмежувальні заходи.

Новий штам коронавірусу дістався до ще одного континенту. Два випадки зараження ним виявили у Канаді.

Про це повідомляється у звіті представників служби охорони здоров’я провінції Онтаріо.

Читайте такожЩе дві країни повідомили про випадки нового штаму коронавірусу – ЗМІЯк зазначається, інфіковані - пара з муніципалітету Дарем, що на півдні провінції. Вони не здійснювали подорожей, немає відомостей також про те, що ця пара контактувала з хворими або з тими, хто міг заразитися. Наразі вони перебувають на самоізоляції.

З опівночі 26 грудня в провінції почали діяти жорсткі обмежувальні заходи, аби таким чином уповільнити передачу коронавірусу, обмежити рухливість, зберегти пропускну здатність системи охорони здоров’я та врятувати життя.

Новий штам коронавірусу: що про нього відомо

У грудні в Британії виявили новий штам коронавірусу, і в зв'язку з цим у Лондоні та на південному сході Англії запровадили жорсткі карантинні заходи. Пізніше стало відомо, що в Об'єднаному Королівстві виявлено ще один новий вид коронавірусу.

Через це багато країн припинили з Великою Британією авіасполучення. У МОЗ закликали українців утриматися від поїздок до Британії, Данії, Нідерландів і Австралії, де вже зафіксовано випадки циркуляції саме цього штаму коронавірусу.

Вчені з Великої Британії прогнозують, що новий штам коронавірусу, названий VOC 202012/0, на 56% заразніший, ніж відомий раніше, що може викликати збільшення смертності.

Влада Японії з понеділка, 28 грудня, запроваджує заборону на в'їзд з усіх країн, щоб запобігти поширенню нового штаму коронавірусу. Заборона діятиме до кінця січня.

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Автор: Аліна Вишневська