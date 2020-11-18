Новий аренавірус з Болівії викликає сильну геморагічну лихоманку.

Науковці та медики стривожені повідомленнями про новий вірус, який здатний передаватися від людини до людини і викликати небезпечну геморагічну лихоманку. Випадки зараження так званим вірусом Чапаре останніми роками фіксувалися в Болівії.

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Як повідомляє Naked Science, про це йшлося на віртуальній конференції Американського товариства тропічної медицини та гігієни (ASTMH). За підсумками зустрічі суспільство опублікувало тривожне повідомлення про хворобу.

Зазначається, що вперше хворобу помітили у кількох пацієнтів у 2003-2004 роках, один з яких помер. Вірус, що викликає хворобу, виявили біля річки Чапаре в Болівії - він був названий на честь неї.

Патоген віднесли до сімейства аренавірусів, РНК-вірусів, що викликають високолетальні тропічні захворювання, такі як лихоманка Ласса.

Подібні віруси, як правило, передаються людям від гризунів, наприклад, при вдиханні пилу, що містить їх виділення. Проте вчені вважають, що вірус Чапаре, схоже, здатний передаватися безпосередньо від людини до людини.

Симптоми вірусу Чапаре характерні для геморагічної лихоманки: головний біль, висока температура, ломота в суглобах, блювота, внутрішні кровотечі.

У 2019 році Чапаре вперше за довгий час знову проявив себе. Його виявили у місцевого фермера, стан якого довго не вдавалося діагностувати. РНК "чапаревірусу" виділили з фекалій гризунів поблизу від його ферми. Але цього разу захворіли і троє медичних працівників, які доглядали за пацієнтом. Імовірно, вони не контактували з гризунами-переносниками. Двоє з медиків згодом померли.

На додаток, частки вірусу Чапаре виділили зі сперми одного пацієнта, що вижив, через більш ніж 160 днів після хвороби.

"Тепер ми впевнені, що вірус потенційно може передаватися через безліч рідин тіла", — підсумовують медики з ASTMH, закликаючи ставитися до нової хвороби з усією серйозністю.

Разом з тим вони зазначають, що приводів для паніки немає. Спалахи аренавірусних інфекцій, як правило, залишаються локальними.

Навіть якщо вірус передається від людини до людини, він вимагає прямого контакту. Це робить його куди менш заразним і більш контрольованим, ніж віруси, що передаються повітряно-крапельним шляхом, подібні сумнозвісному коронавірусу.

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Автор: Дмитро Захаров