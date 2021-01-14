У багатьох випадках ознакою тихого серцевого нападу стає відчуття печії, попереджають американські лікарі.

Тихі серцеві напади зустрічаються частіше, ніж можна подумати, і вони здатні відбуватися, навіть якщо людина цього не усвідомлює і не відчуває.

Читайте такожСерцевий напад: лікарі назвали чотири основні попереджувальні знакиЗ таким попередженням виступили фахівці Гарвардської медичної школи. Експерти відзначають, що інфаркт розвивається, коли одна з серцевих артерій блокується до такої міри, що в серце перестає надходити кров. Втрачаючи таким чином кисень і поживні речовини, серцевий м'яз пошкоджується, і в кінцевому підсумку його тканини починають відмирати.

"Під час інфаркту пацієнти зазвичай відчувають сильний біль або тиск у грудях, супроводжувані холодним потом і нудотою. Але в разі тихого серцевого нападу цих симптомів може і не бути", - цитує гарвардських медиків видання Express, передає medikforum.

Вчені відзначають, що в обставинах тихого серцевого нападу людина не відчуває повномасштабних негативних відчуттів. Деякі люди в такі моменти можуть взагалі не відчувати ніяких нездужань.

Втім, найчастіше присутні неспецифічні тонкі симптоми, які можуть бути помилково прийняті за менш критичний стан, підкреслюють фахівці. Наприклад, можуть відчуватися втома або фізичний дискомфорт, які асоціюються з перевтомою, поганим сном, загальним зниженням здоров'я в силу віку.

У багатьох випадках ознакою тихого серцевого нападу стає відчуття печії, попереджають американські лікарі.

«Нерідко з шлунковим рефлюксом, нетравленням шлунка і печією люди, які переживають інфаркт, плутають легкий біль, який ними викликається, в горлі або грудях », - кажуть вони.

Представники Harvard Medical School закликають людей проявляти пильність, уважно стежити за змінами самопочуття і звертатися до лікарів за допомогою. За їхніми даними, майже половина всіх серцевих нападів протікає в такому безсимптомному форматі, коли їхні безболісні ознаки упускаються з виду. Не звертаючись за лікуванням, люди, які пережили такого роду інфаркти, піддаються більш високому ризику раптової смерті, застерігають лікарі.

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Автор: УНІАН