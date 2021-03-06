У ВООЗ додали, що спровокована пандемією масова травма - "незрівнянно велика" та перевершує післявоєнну.

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебреісус заявив, що пандемія коронавірус спричинила більше "масової травми", ніж трагедія Другої світової війни. Він вважає, що це матиме далекосяжні наслідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

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“Через те, що Друга світова війна зачепила багато людей, світ пережив масову травму. Тепер же із пандемією COVID-19, з більшим масштабом, ще більше людей постраждало, майже увесь світ”, - сказав генеральний директор ВООЗ.

Він також додав, що спровокована пандемією масова травма - "незрівнянно велика" та перевершує післявоєнну.

"Державам слід вбачати це саме так й готуватися до цього", - сказав Гебреісус.

Нагадаємо, раніше директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ханс Клюге заявляв, що світ впорається з пандемією на початку 2022 року. Однак, це не означає, що піде сам коронавірус.

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Автор: УНІАН