Хворий може стати суперрозповсюджувачем у випадку, коли не дотримується карантинних обмежень.

У Росії розшукали суперрозповсюджувача коронавірусу, якому вдалося інфікувати небезпечною недугою 1,5 тисячі співгромадян.

Про це в коментарі російському агентству ТАСС повідомив керівник філіалу Державного наукового центру вірусології та біотехнології "Вектор" Росспоживнагляду в Єкатеринбурзі Олександр Семенов.

"У Росії випадок суперсидінгу чи суперпоширення є максимально зафіксований, коли одна людина заразила одразу 1 500 людей", – заявив він.

Обставини інфікування стількох росіян у Росспоживнагляді не називають. Семенов зазначив, що таких суперрозповсюджувачів у країні багато.

Читайте такожБезпліддя і вакцинація: науковці розвіяли чутки щодо COVID-щепленняХворий може стати суперрозповсюджувачем у випадку, коли не дотримується карантинних обмежень. Наприклад, будучи інфікованим, обіймається з великою кількістю людей, не носить захисну маску і не дотримується соціальної дистанції.

Наразі Росія лідирує у світі за поширенням небезпечного штаму "Дельта", який, за даними ВООЗ, є заразнішим за інші варіанти коронавірусу.

Як підтверджують дослідження, часто COVID-19 протікає у хворих безсимптомно, що створює додаткові загрози для оточуючих, оскільки носій не знає про небезпеку.

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Автор: Яна Ставська