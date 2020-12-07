Брокколі і цвітна капуста – продукти з розряду «здорове харчування». Але вони містять багато нерозчинної клітковини, перетравлення якої займає більше часу.

Деякі продукти небезпечно вживати на ніч, оскільки вони можуть порушувати роботу травної системи, сприяти появі печії і кислотного рефлюксу, ожирінню та інших проблем зі здоров'ям.

Читайте такожНазвано шість напоїв, які покращують сонТравна система організму найбільш активна вранці, до ночі її функціонування сповільнюється. Ось чому медики завжди рекомендують легкі вечері, особливо коли людина намагається схуднути.

«Коли ви з'їдаєте важку їжу на ніч, тіло виявляється не в змозі переварити її сповна і починає відкладати надлишки жиру. Якщо такі вечері стають звичкою, це веде до значного збільшення ваги», - попереджають експерти порталу The Health Site, передає medikforum.

Крім того, деякі продукти, що вживаються на ніч, можуть вкрай негативно впливати на стан травної системи. Їх поїдання здатне викликати печію, розлад шлунку, кислотний рефлюкс або інші неприємні симптоми, що порушують сон. У свою чергу, недолік сну загрожує загостренням багатьох проблем зі здоров'ям, включаючи серцеві захворювання, діабет. До того ж погіршується кровопостачання мозку, що підвищує ризик виникнення когнітивних і поведінкових порушень, перепадів настрою, втоми.

З огляду на всі ці причини, вечеряти краще легкими стравами з низьким вмістом вуглеводів, калорій і жирів, підкреслюють фахівці. Ними були названі продукти, які небезпечно вживати на ніч.

Червоне м'ясо. Воно містить велику кількість білка, корисного для схуднення. Але одночасно багате жирами і калоріями, що робить його занадто важкою їжею для споживання в кінці дня. Дієтологи рекомендують уникати червоного м'яса - слід віддати перевагу більш легкому для вечері білому м'ясу, наприклад, курятині, індичці.

Морозиво. Ласощі містить занадто велику кількість цукру і калорій, щоб не вважатися небезпечним для споживання перед сном. Суміш молочного жиру і вуглеводів – надто важке навантаження для травлення в нічний час, кажуть фахівці.

Хрестоцвіті овочі. Брокколі і цвітна капуста – продукти з розряду «здорове харчування». Але вони містять багато нерозчинної клітковини, перетравлення якої займає більше часу. Тому краще уникати цих овочів перед сном - виспатися нормально вони не дадуть.

Кетчуп. Популярний томатний соус підсолоджувачі, що сприяють зростанню рівня цукру в крові і активному жировідкладенню. У свою чергу, висока кислотність провокує печію і розлад шлунку.

Темний шоколад. Даний продукт у багатьох відношеннях корисний для здоров'я, але різні його види все ж містять цукор, який може перешкоджати процесу схуднення. Також в його склад входить амінокислота, яка може тримати організм в напрузі вночі, коли йому, навпаки, потрібно розслаблення.

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Автор: УНІАН