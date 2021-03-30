Наразі європейський регулятор досі перевіряє ефективність російського препарату

Австрія веде перемовини з Росією про закупівлю 1 мільйона доз російської вакцини «Спутник-V», ще не схваленої Європейським агентством з лікарських препаратів (EMA).

Про це пише Reuters.

Читайте такожВакцини Pfizer і Moderna виявилися на 90% ефективними в реальних умовахПеремовини були ініційовані рухом консерваторів країни, зокрема канцлером Себастьяном Курцом. Останнім часом опозиція критикує його у поставці малої кількості вакцини в рамках спільної закупівлі ЄС. Сам канцлер віддавна хоче зберегти хороші відносини з Росією, кажучи, що він хоче «бути мостом» між Сходом і Заходом.

«Не має бути ніяких геополітичних шор щодо вакцин. Єдине, що треба враховувати, – це ефективність і безпечність», – заявив Курц напередодні. Він підтвердив, що Австрія веде перемовини з Москвою, а Кремль вже пообіцяв продати країні мільйон доз у квітні.

В офіційній заяві зауважується, що європейський регулятор ще перевіряє ефективність російського препарату, однак не згадується, що Австрія використає «Спутник-V» тільки у випадку відповідного схвалення EMA.

Агентство пояснює, що деякі країни ЄС роздумують про закупівлю вакцини у Кремля та Пекіна, оскільки початок кампанії з вакцинації в Союзі був невдалим, через що блок відстає у щепленнях від тієї ж Британії.

Тоді як закупівля Спутника-V в Словаччині спричинив справжню політичну кризу.

"Спутник V": російська вакцина від коронавірусу

У серпні 2020 року президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія першою у світі зареєструвала вакцину від коронавірусу "Спутник V". Путін також стверджував, що одна з його дочок зробила собі щеплення цією вакциною.

Москва не надала міжнародній науковій спільноті жодних даних про випробування вакцини, що підтверджують її безпеку та ефективність проти COVID-19. Третя фаза клінічних випробувань вакцини перед реєстрацією не проводилася. Разом з тим росіяни оцінили ефективність своєї вакцини в 92%.

Президент Зеленський раніше заявляв, що Україна не закуповує російську вакцину, тому що ніхто не може гарантувати якість цієї вакцини.

Єврокомісар з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що Європейському Союзу не потрібна російська вакцина "Спутник V" проти COVID-19.

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Автор: Яна Ставська