У дослідженні брали участь понад 270 тисяч осіб, які перехворіли на коронавірус в США.

Вчені зробили невтішні висновки для тих, хто заразився коронавірусом. Симптоми COVID-19 виявляються у 37% пацієнтів ще протягом трьох-шести місяців після одужання.

Про це пише The Guardian.

Дослідження провели вчені з Оксфордського університету, Національного інституту медичних досліджень і Оксфордського центру біомедичних досліджень здоров'я. Аналіз проводили на підставі даних понад 270 тисяч жителів США, які перехворіли на COVID-19.

Згідно з дослідженням, у 37% людей спостерігався хоча б один симптом COVID-19 через три-шість місяців після зараження.

проблеми з диханням;

утома;

біль у м'язах;

біль у грудях або горлі;

тривожність;

депресія;

когнітивні проблеми - "туман в голові";

абдомінальні болі - болі в районі живота, які зазвичай свідчать про захворювання шлунково-кишкового тракту.

Як раніше повідомляв УНІАН, європейські чиновники в Брюсселі вказують, що середній рівень вакцинації дорослого населення в 27 країнах ЄС перевищує 70%, але політики і фахівці стурбовані розривом між Заходом і Сходом.

Найгірші показники вакцинації в ЄС подають з Болгарії-22% і Румунії - 33% вакцинованих. Трохи краща ситуація виглядає в Словаччині-44% і в Польщі - 52%.

Автор: Анастасія Горбачова