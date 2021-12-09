"Антиковідна" сталь може "побороти" вірус на 99,7% за три години, кажуть вчені.

Вчені з Університету Гонконгу (Китай) розробили першу нержавіючу сталь, яка здатна знищувати коронавірус на своїй поверхні. Вона може "побороти" вірус на 99,7% за три години.

Про це пише китайське видання HKET.

Читайте такожУніверситет Гонконгу оприлюднив зображення штаму коронавірусу "Омікрон"Вчені змінили хімічний склад та мікроструктуру нержавіючої сталі, яка отримала підвищений вміст міді, що має антибактеріальні властивості.

За даними дослідників, цей метал можна використовувати для виготовлення кнопок ліфтів, дверних ручок, поручнів тощо, щоб зменшити поширення вірусів через непрямий контакт.

Крім того, дослідники переконують, що новий метал здатен знищувати на своїй поверхні не лише коронавірус, а й пташиний грип, а також кишкову паличку.

Професор кафедри машинобудування інженерного факультету Хуан Мінсінь, який керував дослідженням, зазначив, що наразі вивчається, наскільки такий метал ефективний проти нового штаму коронавірусу "Омікрон".

Як повідомляв УНІАН, вчені Манчестерського університету у Великобританії з'ясували, що люди з психічними розладами, наприклад, з шизофренією в п'ять разів частіше помирають від коронавірусу і втричі частіше потрапляють в лікарню через COVID-19.

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Автор: Марта Гичко