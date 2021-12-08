Існуючі вакцини повинні захищати людей, які захворіли на штам Omicron, від тяжких випадків COVID-19, стверджують в ВООЗ.

У Всесвітній організації охорони здоров’я заявляють про відсутність доказів, що штам коронавірусу Omicron краще уникає дії протиковідних вакцин.

Як повідомляє ВВС, про це сказав виконавчий директор Програми з надзвичайних ситуацій у галузі охорони здоров'я ВООЗ Майкл Райан.

Зазначається, що перші дослідження нового варіанту вірусу у Південній Африці показали, що він може частково уникнути удару Pfizer. Водночас Райан зазначив, що існуючі вакцини повинні захищати людей, які захворіли на штам Omicron, від тяжких випадків COVID-19.

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"У нас є високоефективні вакцини, які наразі довели свою ефективність проти всіх варіантів з точки зору тяжких захворювань та госпіталізації. І немає жодних підстав очікувати, що це не так", – сказав представник ВООЗ.

За його словами, початкові дані свідчать про те, що при зараженні Omicron люди не страждають більше, ніж від штаму "Дельта" чи інших варіантів коронавірусу.

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Автор: Інна Андаліцька