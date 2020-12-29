Раніше Путін заявляв, що ще не робив щеплення від коронавірусу, бо воно поки що не розраховане на людей його віку.

Президент РФ Володимир Путін сам вирішить, в якій формі і коли повідомити про свою вакцинацію від коронавірусу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це журналістам повідомив його прес-секретар Дмитро Пєсков.

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«Так, справді, сам президент сказав, що він прийняв рішення вакцинуватися. Для цього було необхідне завершення всіх випробувальних формальностей для певної вікової категорії. Їх було завершено, власне, поточного тижня. Далі просто будемо чекати рішення президента, який сам повідомить у тій формі, в якій він хоче, і тоді, коли він вважатиме за доцільне», - сказав Пєсков.

За його словами, на сьогодні поки що невідомо, в якій формі це відбуватиметься.

Раніше на великій прес-конференції Путін заявив, що ще не робив щеплення від коронавірусу, бо поки що воно не розраховане на людей його віку, але додав, що обов'язково це зробить, щойно це стане можливим.

Глава МОЗ РФ Михайло Мурашко в суботу повідомив, що препарат «Спутник V» схвалений для вакцинації людей старших за 60 років (Путіну 68 років).

Ставлення росіян до російської вакцини від коронавірусу

Опитування соціологічної служби «Левада-Центр» свідчить, що майже 60% росіян відмовилися робити щеплення російською вакциною «Спутник V».

Зокрема, відповідаючи на питання, чи готові громадяни особисто зробити щеплення вакциною «Спутник V», якщо вакцинація буде безкоштовною і добровільною, 58% - відповіли «ні», 38% - готові вакцинуватися, а 4% - що проти будь-якої вакцинації.

Серед найбільш популярних причин відмови від щеплення - бажання дочекатися завершення випробувань вакцини (30%) і побоювання з приводу побічних ефектів (26%), 12% - мають протипоказання для вакцинації, ще 12% - не бачать сенсу в щеплення.

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Автор: Роман Цимбалюк