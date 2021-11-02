У Нідерландах вакциновано близько 84% дорослого населення.

Уряд Нідерландів у вівторок вирішив повторно запровадити заходи, спрямовані на уповільнення останнього сплеску заражень COVID-19, включаючи носіння масок.

Як повідомляє Reuters, прем’єр-міністр Марк Рютте зокрема оголосив, що з 6 листопада використання "COVID-паспорту" з інформацією про вакцинацію від COVID-19 або негативний тест на коронавірус, буде розширено на громадські місця, включаючи музеї, спортзали та відкриті тераси.

Під час телевізійної прес-конференції Рютте закликав усіх голландців, вакцинованих і невакцинованих, дотримуватися основних правил гігієни та залишатися вдома, якщо у них є симптоми можливої інфекції.

У магазинах та інших громадських місцях відновлять маски для обличчя, а людям радять працювати вдома принаймні половину часу.

Читайте такожВ Індонезії дозволили препаратом Sinovac вакцинувати проти COVID-19 дітей 6-11 роківЗа словами Рютте, уряд наступного тижня може вирішити розширити використання COVID-пропуску на робочому місці.

Кількість заражень коронавірусом у Нідерландах зростала протягом місяця після того, як більшість заходів соціального дистанціювання було скасовано наприкінці вересня, і на минулому тижні досягла найвищого рівня з липня. Це змусило багато лікарень знову скоротити регулярне лікування, щоб звільнити місце для невідкладних випадків COVID-19.

Національний інститут охорони здоров’я країни заявив у вівторок, що кількість госпіталізацій зросла на 31% за минулий тиждень, причому більшість госпіталізацій становлять невакциновані пацієнти. Згідно з даними RIVM, серед людей, які отримали позитивний результат минулого місяця, близько 52% сказали, що вони не були вакциновані, а 45% сказали, що були повністю вакциновані.

У Нідерландах вакциновано близько 84% дорослого населення.

Раніше у вівторок Рада охорони здоров’я країни рекомендувала повністю вакцинованим дорослим у віці 60 років і старше почати ревакцинацію.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Катерина Гірник