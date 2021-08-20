Четверта хвиля характеризується збільшеною кількістю заражень серед людей у віці від 10 до 49 років.

У Німеччині почалася четверта хвиля епідемії. Такого висновку дійшли в Інституті Роберта Коха (RKI) - федеральному центрі попередження і боротьби з епідеміями.

Про це йдеться в щотижневій доповіді німецьких експертів.

Такий висновок був зроблений на підставі зростання з 4% до 6% числа позитивних результатів ПЛР-тестів на COVID-19.

Захворюваність зростає з липня. Четверта хвиля характеризується збільшеною кількістю заражень серед молодого населення — особливо серед людей віком від 10 до 49 років.

Причому деякі інфіковані привезли вірус з-за кордону — з балканських країн, Туреччини або Іспанії.

Читайте такожНімеччина посилила умови в'їзду для невакцинованихВ Інституті Роберта Коха як і раніше оцінюють високим ризик для здоров'я невакцинованих або нещодавно вакцинованих громадян.

Також наголошується, що цього літа в Німеччині домінувала заразніша мутація "Дельта". Зараз на неї припадають 99% виявлених випадків зараження.

Загалом на сьогодні повністю від COVID-19 вакцинувалося вже понад 58% населення Німеччини. У RKI цей показник вважають недостатнім. Німецькі вчені вважають, що для уповільнення епідемії необхідно вакцинувати не менш як 85% громадян.

Як повідомляв УНІАН, третя хвиля епідемії у ФРН почалася в лютому і тривала майже до середини травня.

Автор: Станислав Кожемякин