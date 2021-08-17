"Дельта"-штам виявили у 58-річного чоловіка з Окленда.

Після того як в Новій Зеландії підтвердився перший за півроку випадок коронавірусу, влада оголосила в країні новий локдаун.

Про це повідомляє Reuters.

Відповідне рішення 17 серпня прийняла прем'єр-міністр Джасінда Ардерн. Раніше цього самого дня стало відомо про те, що у 58-річного жителя міста Окленд підтвердився діагноз COVID-19 - перший, починаючи з лютого.

При цьому Ардерн зазначила, що у пацієнта підтвердився "дельта"-штам коронавірусу, і не виключила наявність і інших інфікованих.

У зв'язку з цим вся Нова Зеландія переходить в режим жорсткого карантину як мінімум на три дні, починаючи з 18 серпня, а в Окленді та місті Коромандел, де інфікований провів час, оголошено тижневу самоізоляцію.

Читайте такожForbes: Нова Зеландія стала казково багатою завдяки COVID-19, хто ще?Крім того, будуть закриті школи, офіси та підприємства. Продовжити роботу дозволили лише підприємствам першої необхідності.

На тлі такого оголошення новозеландці заповнили супермаркети, щоб закупитися необхідними товарами на час локдауну.

Як вже повідомляв УНІАН, аналітики з The Lowy Institute визнали Нову Зеландію країною, яка краще за всі інші відреагувала на коронавірус. Реакцію уряду України включили в десятку найгірших.

Автор: Станислав Кожемякин