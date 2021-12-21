Крім того, за офіційними даними, варіант коронавірусу "Омікрон" вже став домінуючим в країні.

У США зафіксували першу смерть від нового штаму коронавірусу "Омікрон". Це сталося в штаті Техас.

Про летальний випадок повідомили представники органів охорони здоров'я округу Харріс штату Техас, передає ABC News. Жертвою став "чоловік у віці 50 років", який мав серйозні проблеми зі здоров'ям.

"З жалем повідомляю про перший місцевий випадок смерті від Омікрон-варіанту COVID-19. Чоловік років 50 з півдня округу Харріс, нещеплений. Будь ласка, щеплюйтеся і ревакцинуйтеся", - написала в Твіттері глава виконавчої влади округу Ліна Ідальго.

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Крім того, за словами офіційних осіб, варіант коронавірусу "Омікрон", який швидко поширюється, став домінуючим в США з блискавичною швидкістю, повідомляє Reuters.

Так, згідно з даними Центрів США з контролю і профілактики захворювань, в країні на "Омікрон" в даний час припадає 73% випадків інфікування коронавірусом. Такі висновки зроблені на основі даних секвенування за період з 12 по 18 грудня, тоді як в період з 4 по 11 грудня на "Омікрон" припадало 12,6% випадків.

У зв'язку з поширенням варіанту "Омікрон", президент США Джо Байден виступить зі зверненням до нації. Однак раніше в Білому домі заявляли, що президент не планує відправляти країну в локдаун, передає Бі-бі-сі.

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Автор: Ірина Погоріла