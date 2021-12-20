У ВООЗ закликали Китай, де коронавірус SARS-CoV-2 був вперше виявлений, надати дані та інформацію, пов'язані з його походженням.

Штам коронавірусу "Омікрон" поширюється швидше, ніж варіант "Дельта", і може заражати людей, які вакциновані або одужали від COVID-19.

Як повідомляє Reuters, про це заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в понеділок.

"В даний час є переконливі докази того, що "Омікрон" поширюється значно швидше, ніж варіант "Дельта". І більш імовірно, що люди, що вакциновані або одужали від COVID-19, можуть бути інфіковані або повторно інфіковані", - сказав гендиректор ВООЗ.

При цьому команда ВООЗ сподівається, що з розробкою вакцин другого і третього покоління, подальшими розробками протимікробних препаратів та інших інновацій 2022 рік стане роком припинення пандемії.

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"Якщо ми зможемо звести передачу вірусу до мінімуму, то зможемо покласти край пандемії", - сказав головний експерт ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майк Райан.

Водночас голова ВООЗ закликав Китай, де коронавірус SARS-CoV-2 був вперше виявлений, надати дані та інформацію, пов'язані з його походженням, щоб допомогти в подальшому реагуванні.

Новий штам коронавірусу: Омікрон

Як повідомляв УНІАН, новий варіант коронавірусу B.1.1.529 вперше виявлено в Південній Африці 24 листопада.

Всесвітня організація охорони здоров'я назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою "Омікрон". В організації підкреслили, що новий штам має велику кількість мутацій, деякі з яких викликають занепокоєння. "Попередні дані свідчать про підвищений ризик повторного зараження цим варіантом у порівнянні з іншими, що викликає занепокоєння", - зазначили в ВООЗ.

У ВООЗ також заявили про стурбованість у зв'язку з поширенням нового штаму коронавірусу "Омікрон". Там очікують, що кількість важких випадків і смертей незабаром збільшиться. Раніше організація попередньо назвала цей штам менш небезпечним, ніж "Дельта".

Експерти вважають, що новий штам може бути у шість разів заразніший, ніж штам "Дельта".

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Автор: Катерина Гірник