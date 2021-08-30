У Європейському регіональному бюро вважають, що так можна вберегти найвразливіших людей.

Необхідно вводити третю — так звану бустерну — дозу вакцини від коронавірусу, щоб захистити найвразливіші категорії населення, вважають у Всесвітній організації охорони здоров'я.

Про це повідомляє Reuters.

"Третя доза вакцини — це не предмет розкоші, який віднімають у того, кому ще не зробили перший укол. Це, по суті, спосіб убезпечити найвразливіших", - сказав директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге.

Його слова фактично суперечать заявам очільника організації Тедроса Аданома Гебреєсуса, який несхвально висловлювався про вакцинацію населення третьою дозою.

Читайте такожТретя доза вакцини Pfizer необхідна: з'явилися вражаючі результати дослідженьВодночас Ханс Клюге також закликав європейські країни, де сформувався надлишок вакцин, поділитися ними з іншими державами. Особливо він відзначив країни Східної Європи та Африки.

Також чиновник ВООЗ висловив "глибоке занепокоєння" через зростання показників передачі COVID-19 в Європі в останні два тижні на тлі низького рівня вакцинації в деяких країнах регіону.

Як раніше повідомляв УНІАН, низка фармвиробників, зокрема Moderna, також заявляли про необхідність введення бустерної дози, щоб підвищити концентрацію антитіл в організмі.

Автор: Станислав Кожемякин