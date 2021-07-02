У МОЗ наразі є дві стратегії повторної вакцинації від COVID-19: щеплення третьою (підсилювальною) дозою або щеплення ще двома дозами через рік.

Заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що наразі МОЗ вивчає можливість запровадження щеплення третьою дозою (підсилювальною) вакцини від COVID-19 через півроку після вакцинації двома дозами.

Про це повідомив в ефірі програми «Сніданок з 1+1».

За словами головного санлікаря, наразі є дві стратегії повторної вакцинації від COVID-19.

“Перша - коли вводиться третя доза через 6 місяців після основної, це так звана бустерна або підсилююча і друга тактика - коли ревакцинація, тобто повторна вакцинація робиться через рік”, - розповів він.

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Кузін зауважив, що наразі фінального рішення, який сценарій обрати для повторної вакцинації, у МОЗ ще не прийнято.

“Тому ми зараз вивчаємо дослідження і приймемо рішення, чи буде це бустерна доза або ревакцинація”, - зауважив головний санлікар.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого.

Наразі щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.

З 29 травня цього року в Україні відкрили перші центри масової вакцинації населення.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 001 132 людини, з них отримали 1 дозу – 2 001 130 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 766 483 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном).

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Автор: Костянтин Гончаров