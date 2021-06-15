Наразі в ЄС поставили ціль вакцинувати до кінця липня 70% дорослого населення.

У країнах Європейського союзу станом на 15 червня щеплення проти коронавірусу зробили понад 300 млн людей. В ЄС заявили про намір отримати достатню кількість доз, аби вакцинувати у липні до 70% дорослого населення.

"Ми зробили 300 мільйонів щеплень в ЄС. Кожен день ми наближаємося до нашої мети: доставити досить доз для вакцинації 70% дорослих в наступному місяці", - написала президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на своїй сторінці у Twitter.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я висловлювала занепокоєння загрозою нових спалахів COVID-19 в Європі. Зокрема - через ослаблення карантинних заходів і "дельта-штам" коронавірусу, який відомий також як «індійський».

Раніше у Євросоюзі наголосили, що змогли досягти таких показників вакцинації без зупинки експорту вакцин.

"Із 700 млн доз, які були вироблені в ЄС з минулого грудня, близько 350 млн доз було експортовано до понад 90 країн", - зазначила президент Єврокомісії.

Вакцинація проти коронавірусу

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Автор: Вікторія Гордієнко