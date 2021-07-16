Тепер сім'я страждає від візитів численних паломників, які вважають незвичайне дитя втіленням Бога на Землі.

В Індії народитися дитина з трьома головами.

Про це повідомляє DailyStar.

Про народження дитини з рідкісним дефектом в Уттар-Прадеш було оголошено 12 липня 2021 року. Триголове немовля народилося в результаті нормальної вагітності.

Тепер його сім'я страждає від візитів численних паломників, які вважають незвичайне дитя втіленням Бога на Землі.

Новонароджений і його мати відчувають себе добре, їх виписали з пологового будинку.

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Дві додаткові голови з'єднані з задньою частиною "нормальною" головою немовляти і покриті волоссям. Вони здаються важкими, але їх власник не виявляє ознак болю, коли дорослі піднімають їх.

Нагадаємо, медики з команди "Dr Pimple Popper" видалили величезний гнійний наріст з носа 60-річного жителя Техасу Роджера, який заважав йому дихати і їсти. Наріст на зовнішній стороні носа у колишнього сталевара спочатку проявився у вигляді невеликого прищика 11 років тому.

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Автор: Денис Прядко