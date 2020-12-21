Глава Інтерполу чекає від злочинців спроб красти і навіть відбирати цінну вакцину.

Глава Інтерполу Юрген Шток прогнозує різкий сплеск злочинності у зв'язку з появою вакцини від коронавірусу. На його думку, зловмисники будуть намагатися привласнити препарат.

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Як повідомляє EURACTIV, таку заяву Шток зробив у спілкуванні з журналістами тижневика WirtschaftsWoche.

"З виходом вакцини злочинність різко зросте... ми побачимо крадіжки, проникнення в сховища і напади на поставки", - зазначив він.

Крім того глава міжнародної організації вважає, що в багатьох місцях планети вакцинація буде тісно пов'язана з корупцією.

Раніше Інтерпол видав попередження про можливі спроби злочинних організацій підробляти вакцину від коронавірусу, або навіть красти справжні препарати.

Вакцинація від COVID-19 почалася: що відомо

1 грудня влада Великої Британії першою в світі схвалила вакцину спільного виробництва американської Pfizer і німецької BioNTech для масового застосування. Дві інші вакцини - американської Moderna і британської AstraZeneca - поки знаходяться на розгляді регуляторів.

8 грудня Британія першою серед західних країн почала масову вакцинацію від коронавірусу. В першу чергу щеплення зроблять людям з груп ризику, медикам і соцпрацівникам.

В Ізраїлі найближчими днями почнеться другий етап випробування на добровольцях вакцини Brilife, розробленої Інститутом біологічних досліджень імені Вейцмана.

Тим часом в Україні МОЗ склало оцінки майбутньої вакцинації від COVID-19. Очікується, що наша країна отримає вакцину в першому півріччі 2021 року. Всього Київ розраховує отримати 8 мільйонів доз на першому етапі.

6 грудня голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді нацбезпеки і оборони, академік НАНУ Сергій Комісаренко повідомив, що масова вакцинація українців від коронавірусу може початися не раніше середини 2021 року.

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Автор: Дмитро Захаров