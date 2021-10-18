До кімнати в центрі Мадрида може прийти і поплакати будь-хто охочий.

У центрі Мадрида відкрили "кімнату плачу", куди може прийти й поплакати кожен охочий, а за потреби - поспілкуватися з психологом.

Мета проекту La Lloreria - прибрати негативні асоціації щодо проблем, пов'язаним із психічним здоров'ям, плачем та зверненням за допомогою, пише Reuters.

"Зайдіть і поплачте", - повідомляє відвідувачам одна з табличок цього центру. "У мене теж тривога", - йдеться в іншому повідомленні.

В одному кутку є телефони з іменами людей, яким можна зателефонувати, коли людина відчуває занепад сил, включаючи психолога.

"Це дійсно чудова ідея - візуалізувати проблему психічного здоров'я. В Іспанії є негативний стереотип щодо плачу, як і в багатьох інших країнах", - сказав Джон Нельссом, шведський студент, який проживає в столиці Іспанії.

Тиждень тому прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес окремо оголосив про програму психіатричної допомоги вартістю 100 мільйонів євро, яка включатиме такі послуги, як цілодобова лінія допомоги самогубцям.

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"Це не табу, це проблема громадського здоров'я, про яку ми повинні говорити, робити її видимою і діяти відповідно", - сказав Санчес.

Reuters зазначає, що в 2019 році в Іспанії 3671 людина померла після самогубств, що є другою за поширеністю причиною смерті після природних причин. Згідно з урядовими даними, у кожного десятого підлітка діагностується психічний розлад, тоді як 5,8% усього населення страждає тривожним розладом.

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Автор: Олександр Топчій