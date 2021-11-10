У деяких відомствах розвідувального співтовариства до 40% персоналу як і раніше не вакциновані.

Тисячам співробітників американської розвідки незабаром може загрожувати звільнення за непокору вимозі уряду про вакцинацію від коронавірусу.

Це викликало заклопотаність деяких республіканських законодавців з приводу можливого відсторонення співробітників відомств, що мають важливе значення для забезпечення національної безпеки.

У кількох розвідувальних відомствах станом на кінець жовтня принаймні 20% співробітників не пройшли вакцинацію, повідомив республіканський конгресмен Кріс Стюарт, який є членом Комітету Палати представників з розвідки.

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У деяких відомствах розвідувального співтовариства до 40% персоналу як і раніше не вакциновані, заявив Стюарт, пославшись на інформацію адміністрації, яка була представлена комітету, але не була оприлюднена.

Він відмовився назвати ці відомства, оскільки повна інформація про рівень вакцинації засекречена.

Адміністрація зажадала від цивільних службовців пройти вакцинацію до 22 листопада, передає Голос Америки з посиланням на АР.

Як повідомляв УНІАН, у вересні стало відомо, що американський глава Джо Байден має намір зробити вакцинацію від коронавірусу для федеральних працівників обов'язковою.

7 листопада федеральний апеляційний суд США призупинив ініціативу Адміністрації президента Джо Байдена щодо обов'язкової вакцинації проти COVID-19 працівників усіх американських компаній з не менш ніж 100 співробітниками.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Ірина Погоріла