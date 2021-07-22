Медична компанія Oravax Medical готується почати випробування першої в світі вакцини від коронавірусу у формі таблеток.
Так, кілька тисяч капсул з вакциною вже виготовили в Європі і завезли в Ізраїль. Після схвалення Міністерством охорони здоров'я країни препарат почнуть випробовувати. Раніше пероральна вакцина вже пройшла проби на тваринах.
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"Компанія завершила пілотне дослідження на тваринах і виявила, що вакцина сприяла розвитку антитіл до імуноглобуліну G (IgG) і імуноглобуліну A (IgA). IgA необхідний для більш тривалого імунітету", - пише видання The Jerusalem Post.
Саму ж вакцину в таблетках почали розробляти в березні цього року. Медики сподіваються, що вона буде стійкою до нових штамів COVID-19, передає ТСН.
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